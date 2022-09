No, la pasta cotta a fuoco spento non è indigeribile (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 6 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 6 settembre su Facebook dallo chef e youtuber Stefano Barbato, in cui si legge: «Le domande corrette che tutti dovremmo porci sono almeno tre, la prima riguarda la pasta cotta a fuoco spento, che ovviamente non è cotta ma solo idratata, per farlo basta anche solo l’acqua fredda, quindi non digeribile. La seconda riguarda la farina di insetti che contiene chitina, quindi indigeribile. La terza è perché questa cattiva pratica venga sponsorizzata anche da un nobel nonostante queste palesi conseguenze. Sinceramente sono basito». Si tratta di un contenuto che veicola informazioni false. Andiamo con ordine. Nella prima parte del testo, ... Leggi su facta.news (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 6 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 6 settembre su Facebook dallo chef e youtuber Stefano Barbato, in cui si legge: «Le domande corrette che tutti dovremmo porci sono almeno tre, la prima riguarda la, che ovviamente non èma solo idratata, per farlo basta anche solo l’acqua fredda, quindi non digeribile. La seconda riguarda la farina di insetti che contiene chitina, quindi. La terza è perché questa cattiva pratica venga sponsorizzata anche da un nobel nonostante queste palesi conseguenze. Sinceramente sono basito». Si tratta di un contenuto che veicola informazioni false. Andiamo con ordine. Nella prima parte del testo, ...

