Luna-25 rimandato al 2023

ClaraPorta4 : RT @_AliveUniverse: #luna25 Il rinvio è stato annunciato all'agenzia di stampa russa #TASS da Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale russ… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: #luna25 Il rinvio è stato annunciato all'agenzia di stampa russa #TASS da Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale russ… - _AliveUniverse : #luna25 Il rinvio è stato annunciato all'agenzia di stampa russa #TASS da Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale… - FundsPeople_it : ?? La Nasa ha rimandato anche il secondo tentativo di lancio della missione diretta alla Luna. ?? Tuttavia è boom d… - MarcoAlici : C'è chi è rimandato a settembre, chi a ottobre. #Artemis 1, slitta ancora la missione sulla Luna: si riprova a ott… -

Leone questaopposta non crea grandi disagi, perché il periodo è importante. Giove favorevole potrebbe aiutare anche le coppie a fare un grande passoda tempo. Tuttavia ci sono momenti ...... originariamente previsto per il febbraio del 2020 e poia causa della pandemia e ...che lo portò a farsi povero e servo dei poveri e a cantare le lodi di Dio per frate sole e sora, ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...NASA rimanda il lancio di Artemis 1, spiegando le motivazioni per cui necessita di più tempo. La prossima finestra disponibile è ottobre ...