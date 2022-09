Letta prepara il rush per recuperare tra 4 e 10 mila voti (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - "Non si molla di un millimetro, tutti si devono sentire coinvolti nella campagna elettorale". Dal Nazareno si compulsano i sondaggi e si pianifica il rush finale di questa strana e brevissima campagna elettorale estiva. Il segretario ha mobilitato tutto lo stato maggiore, ha spronato i candidati a lavorare testa bassa per recuperare terreno e fermare la "torsione iper maggioritaria" che si verrebbe a produrre se la destra dovesse prendere più del 43% dei consensi. "Il gruppo dirigente è attivissimo", riferiscono dal quartier generale dem, "il segretario è in stretto contatto con i due vice, con le capigruppo di Camera e Senato, con il tesoriere". Una mobilitazione totale che restituisce anche l'immagine di un partito in cui sono "sono superate le logiche di corrente". Dal Nazareno spiegano che "le liste sono state un trauma necessario visto il ... Leggi su agi (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - "Non si molla di un millimetro, tutti si devono sentire coinvolti nella campagna elettorale". Dal Nazareno si compulsano i sondaggi e si pianifica ilfinale di questa strana e brevissima campagna elettorale estiva. Il segretario ha mobilitato tutto lo stato maggiore, ha spronato i candidati a lavorare testa bassa perterreno e fermare la "torsione iper maggioritaria" che si verrebbe a produrre se la destra dovesse prendere più del 43% dei consensi. "Il gruppo dirigente è attivissimo", riferiscono dal quartier generale dem, "il segretario è in stretto contatto con i due vice, con le capigruppo di Camera e Senato, con il tesoriere". Una mobilitazione totale che restituisce anche l'immagine di un partito in cui sono "sono superate le logiche di corrente". Dal Nazareno spiegano che "le liste sono state un trauma necessario visto il ...

