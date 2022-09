Letta non si ferma più: “Rosatellum un sistema fortemente maggioritario” (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 sett – Enrico Letta ne spara una al giorno, ora sul Rosatellum, ovviamente accompagnato dagli immancabili rischi della malvagia destra al potere. Letta: “Rischi con destra vincente”. E la “perla” del Rosatellum “molto molto maggioritario” Le ultime dichiarazioni del segretario del Pd riportate da Tgcom24 fanno ridere e piangere insieme, come sempre. Letta continua – come da copione – a prendersela con la destra, tirando fuori anche qualche perla sul Rosatellum, ovvero il sistema elettorale vigente: “Il grande rischio è che il centrodestra abbia un’affermazione con questo sistema elettorale molto molto maggioritaria, il che vuol dire con numeri tali da cambiare la Costituzione da soli senza nessuna forma di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 sett – Enricone spara una al giorno, ora sul, ovviamente accompagnato dagli immancabili rischi della malvagia destra al potere.: “Rischi con destra vincente”. E la “perla” del“molto molto” Le ultime dichiarazioni del segretario del Pd riportate da Tgcom24 fanno ridere e piangere insieme, come sempre.continua – come da copione – a prendersela con la destra, tirando fuori anche qualche perla sul, ovvero ilelettorale vigente: “Il grande rischio è che il centrodestra abbia un’afzione con questoelettorale molto molto maggioritaria, il che vuol dire con numeri tali da cambiare la Costituzione da soli senza nessuna forma di ...

FrancescoBonif1 : Letta sa di avere perso e cerca le giustificazioni più allucinanti. Renzi ha messo la fiducia sull’Italicum, non su… - christianrocca : Segretario, quindi perché è andato ad Atreju, chez Meloni, a farsi applaudire dagli orbaniani mentre diceva che non… - CarloCalenda : Dopo Cernobbio non si parla più di confronto tra leader su programmi e proposte. È un peccato per la democrazia. Il… - alessio53694390 : @roostereyes @EnricoLetta IL PD è SEMPRE PIù IGNOBILE: MANDATE UN VIDEO DELLA MELONI DEL 1996 E DITE CHE LA MELONI… - IlPrimatoN : La legge è infatti come minimo 'mista' (ma con prevalenza proporzionale) -