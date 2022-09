La teoria del complotto dei partiti Vita e ItalExit esclusi dal voto all’estero (Di giovedì 8 settembre 2022) Circolano dei video dove dei cittadini italiani residenti all’estero contestano la mancanza di due partiti nelle schede elettorali della loro circoscrizione: ItalExit di Gianluigi Paragone e Vita di Sara Cunial. In realtà, nelle schede ricevute mancherebbero anche altri partiti e movimenti che sono stati ammessi alle elezioni del 25 settembre 2022 e non si tratta di un complotto ordito per «falsare il voto in favore dei “partiti del sistema”». Per chi ha fretta Non tutte le liste risultano ammesse nelle varie circoscrizioni estere, così come nelle rispettive schede di Camera e Senato. Per essere ammesse, ogni lista doveva raccogliere un numero minimo di firme nell’intera circoscrizione estera. Il numero minimo di firme necessarie era di 250, la ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Circolano dei video dove dei cittadini italiani residenticontestano la mancanza di duenelle schede elettorali della loro circoscrizione:di Gianluigi Paragone edi Sara Cunial. In realtà, nelle schede ricevute mancherebbero anche altrie movimenti che sono stati ammessi alle elezioni del 25 settembre 2022 e non si tratta di unordito per «falsare ilin favore dei “del sistema”». Per chi ha fretta Non tutte le liste risultano ammesse nelle varie circoscrizioni estere, così come nelle rispettive schede di Camera e Senato. Per essere ammesse, ogni lista doveva raccogliere un numero minimo di firme nell’intera circoscrizione estera. Il numero minimo di firme necessarie era di 250, la ...

