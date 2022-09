Inter, pioggia di milioni in arrivo: affare da oltre un miliardo (Di giovedì 8 settembre 2022) Inter, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. La trattativa è iniziata: l’affare supera il miliardo di euro, cifra mostruosa. L’Inter di Simone Inzaghi è uscita duramente sconfitta dalla gara di esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Il club nerazzurro, dopo il 2-0 a favore dei bavaresi, ha lasciato lo stadio Giuseppe Meazza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 settembre 2022), tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. La trattativa è iniziata: l’supera ildi euro, cifra mostruosa. L’di Simone Inzaghi è uscita duramente sconfitta dalla gara di esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Il club nerazzurro, dopo il 2-0 a favore dei bavaresi, ha lasciato lo stadio Giuseppe Meazza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LMillanista : @Jackangelsud @it_inter @HaugeFan Paragone blasfemo (e ti sei già dato la risposta, con la pioggia) - internewsit : #Onana fa il suo esordio con l'#Inter offrendo una buona prestazione tra i pali a San Siro. Tra i peggiori c'è… - maurolea159 : @JackFCIM1908 @Inter Grande! In effetti prevedono pioggia stasera. Adesso è sereno (foto in diretta) - JackFCIM1908 : @maurolea159 @Inter grazie per il pensiero, io parto dalla Sardegna. mi dicono troverò una bella giornata di pioggia porco *** - P3droFavale : @Sanfra1407 Maglia e panchina.Abbiamo avuto generali da operetta che si sono vestiti da Inter solo per scopi person… -

Napolimania: Sarri, sei diventato come Mazzarri! Spalletti maestro, ai tifosi della Juve consiglio di cambiare canale La scusante della pioggia fu clamorosa quando allenava l'Inter, ma mai mi sarei aspettato che Maurizio Sarri si mettesse nella sua stessa scia dopo il 'paliatone' tecnico tattico subito contro il ... Milano divisa: due squadre, due diversi destini ... ma in poche parole questa è stata la situazione surreale dell'Inter, senza prenderci troppo sul ... cori tra fumogeni e la nebbia, pioggia e vento, un intrattenimento per una distrazione, per scacciare ... XXVII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA “LA LUNA NEL POZZO” XXVII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA “LA LUNA NEL POZZO” CAORLE (VE) 31 agosto – 4 settembre 2022 ­ ­ ­ ­ Le evoluzioni aeree degli artisti tedeschi Circus unARTiq e le danz ... Scelta fatta, salta un titolarissimo: bocciatura pesante all’Inter Non ha iniziato col piede giusto la stagione l'Inter di Simone Inzaghi. Non mancano critiche per tutti e soprattutto per Handanovic ... La scusante dellafu clamorosa quando allenava l', ma mai mi sarei aspettato che Maurizio Sarri si mettesse nella sua stessa scia dopo il 'paliatone' tecnico tattico subito contro il ...... ma in poche parole questa è stata la situazione surreale dell', senza prenderci troppo sul ... cori tra fumogeni e la nebbia,e vento, un intrattenimento per una distrazione, per scacciare ...XXVII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA “LA LUNA NEL POZZO” CAORLE (VE) 31 agosto – 4 settembre 2022 ­ ­ ­ ­ Le evoluzioni aeree degli artisti tedeschi Circus unARTiq e le danz ...Non ha iniziato col piede giusto la stagione l'Inter di Simone Inzaghi. Non mancano critiche per tutti e soprattutto per Handanovic ...