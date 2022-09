Inter, Marotta: «Al momento le cose non vanno bene. Scudetto? Ci crediamo» (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato dell’attuale situazione in casa nerazzurra: le sue dichiarazioni Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando nel quadro completo il momento delicato dell’Inter di mister Simone Inzaghi. LUKAKU – «Non bisogna mai poggiare le aspettative sul singolo ma sulla squadra, Romelu è forte ma ha sostituti altrettanto forti. Siamo in un momento in cui le cose non ci gira bene». Scudetto – «La seconda stella sarebbe un sogno che può essere realizzabile, dobbiamo crederci fino in fondo e sapere che abbiamo a che fare con una griglia di avversarie forti. Ma noi dovremo fare il nostro dovere fino alla fine». CONTINUA SU InterNEWS24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ad dell’Beppeha parlato dell’attuale situazione in casa nerazzurra: le sue dichiarazioni Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando nel quadro completo ildelicato dell’di mister Simone Inzaghi. LUKAKU – «Non bisogna mai poggiare le aspettative sul singolo ma sulla squadra, Romelu è forte ma ha sostituti altrettanto forti. Siamo in unin cui lenon ci gira».– «La seconda stella sarebbe un sogno che può essere realizzabile, dobbiamo crederci fino in fondo e sapere che abbiamo a che fare con una griglia di avversarie forti. Ma noi dovremo fare il nostro dovere fino alla fine». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da ...

