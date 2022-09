Inter, Inzaghi: «Il secondo gol ha reso ogni cosa più difficile» (Di giovedì 8 settembre 2022) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la sconfitta rimediata dall’Inter contro il Bayern Monaco Simone Inzaghi ha parlato a Mediaset del ko dell’Inter contro il Bayern Monaco. LE PAROLE – «Giocavamo contro un avversario fortissimo, la migliore in Europa in questo momento a livello di intensità: dovevamo rimanere in partita di più, con il secondo gol è diventato tutto più difficile. Le scelte? Ho fatto riposare qualcuno, Handanovic, Barella e De Vrij che le hanno giocate tutte da inizio anno: chi ha giocato al loro posto ha fatto molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Simoneha parlato ai microfoni Mediaset dopo la sconfitta rimediata dall’contro il Bayern Monaco Simoneha parlato a Mediaset del ko dell’contro il Bayern Monaco. LE PAROLE – «Giocavamo contro un avversario fortissimo, la migliore in Europa in questo momento a livello di intensità: dovevamo rimanere in partita di più, con ilgol è diventato tutto più. Le scelte? Ho fatto riposare qualcuno, Handanovic, Barella e De Vrij che le hanno giocate tutte da inizio anno: chi ha giocato al loro posto ha fatto molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

