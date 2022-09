David Bowie torna come NFT

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –, icona della musica contemporanea, si aggiunge alla lunga lista dei cantanti on chain.è morto nel 2016, ma la moglie Imam, in possesso dei diritti d’autore, è da anni impegnata nel terzo settore, e ha deciso di mettere a punto lo sbarco nel digitale del defunto marito. Grazie ad una collaborazione tra CARE, onlus a fianco dei più sfortunati, ed un gruppo di artisti, sarà presto lanciata una collezione NFT dedicata al Duca Bianco, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza. Le opere saranno presto disponibili sulla piattaforma OpenSea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

