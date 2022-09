(Di giovedì 8 settembre 2022)sbarca su La7 con- Parole in Gioco, il game che mette al centro le parole della lingua italiana. “Non ho ansia da performance e sono molto brava a sdrammatizzare al lavoro e con mio marito”, racconta al settimanale Oggi in edicola. Una novità nella rete dedicata alla politica che da anni cerca un preserale performante. Ansie da prestazione? “Ma no – risponde– ho i nervi saldi. E sarò sempre io, gioviale, con le mie gaffe, cercando di essere empatica con i concorrenti. Se lei ci pensa isono gestiti da: Flavio Insinna, Amadeus, Gerry Scotti, Paolo Bonolis. Per carità, magari facendolo dirò: “Ho capito perché ci sonouomini“.e La7 scommettono su ...

bubinoblog : CATERINA BALIVO CONDUCE LINGO SU LA7: SOLO I MASCHI POSSONO CONDURRE I QUIZ? - IOdonna : Caterina Balivo: «Vi aspetto su La7 con il game show Lingo» - cristia_urbano : RT @MauryKostanzo: @VigilanzaT @MasterAb88 @CIAfra73 @micene_return @Federic01996 Se oggi quel dato lo avesse fatto Caterina Balivo (o Guac… - zazoomblog : Caterina Balivo esagerata in camerino: minigonna letale – FOTO - #Caterina #Balivo #esagerata - zazoomblog : Caterina Balivo: «Vi aspetto su La7 con il game show Lingo» - #Caterina #Balivo: #aspetto #Lingo» -

Quella 2022 è stata l'estate di, una tra le grandi protagoniste del palinsesto telesivo con il ritorno in ben due programmi, tra cui uno in Rai. E ora la presentratrice si appresta ad affrontare l'autunno con una ...: "Vi aspetto su La7 con il game show Lingo" Una nuova rete, una nuova fascia oraria, un nuovo programma:torna in tv con un game show inedito per l'Italia. Si tratta di ...Caterina Balivo ha parlato del suo rapporto con i marito e del fatto che solo sui figli non riesce a sdrammatizzare. E intanto è pronta a un nuovo show ...Una nuova rete, una nuova fascia oraria, un nuovo programma: Caterina Balivo torna in tv con un game show inedito per l'Italia. Si tratta di Lingo, su La7, e si gioca sulle parole della lingua italian ...