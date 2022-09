Apple lancia iPhone 14 tra i timori per inflazione e crisi globale (Di giovedì 8 settembre 2022) I modelli in commercio saranno quattro. Prezzo di partenza per quello base: lo stesso del lancio di iPhone 13. Ma un anno fa il mondo era diverso Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 settembre 2022) I modelli in commercio saranno quattro. Prezzo di partenza per quello base: lo stesso del lancio di13. Ma un anno fa il mondo era diverso

LucaPintavalle : RT @sole24ore: Apple lancia iPhone 14 tra i timori per inflazione e crisi globale - sole24ore : Apple lancia iPhone 14 tra i timori per inflazione e crisi globale - TuttoTechNet : Bose lancia la sfida ad Apple con le cuffie QuietComfort Earbuds II - techprincess_it : Apple lancia SOS Emergenza via satellite per iPhone 14 - infoitscienza : Apple lancia iPhone 14 tra i timori per inflazione e crisi globale -