US Open 2022: Swiatek, Pegula, Pliskova e Sabalenka, tra l’Est e gli States, tra due generazioni e stili diversi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si è già parlato tanto del torneo femminile agli US Open, forse più che in passato, per diverse ragioni. Naturalmente il discorso legato a Serena Williams è stato quello predominante, e ci mancherebbe altro: parliamo di una giocatrice che ha segnato 25 anni di tennis, e che di Slam ne ha vinti 23. New York, del resto, le ha tributato la giusta passerella verso un addio anche più lungo del previsto, dato che si è issata fino al terzo turno. Sono però anche altre, e numerose, le questioni da affrontare per quanto riguarda ciò che è successo e sta per succedere. Va infatti ricordato come ai quarti di finale fossero giunte giocatrici da quattro i continenti. Un’eventualità in semifinale non si potrà verificare, dal momento che la tunisina Ons Jabeur e l’australiana Ajla Tomljanovic si sono affrontate tra loro e la numero 5 del seeding ha vinto; al massimo di continenti ne ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si è già parlato tanto del torneo femminile agli US, forse più che in passato, per diverse ragioni. Naturalmente il discorso legato a Serena Williams è stato quello predominante, e ci mancherebbe altro: parliamo di una giocatrice che ha segnato 25 anni di tennis, e che di Slam ne ha vinti 23. New York, del resto, le ha tributato la giusta passerella verso un addio anche più lungo del previsto, dato che si è issata fino al terzo turno. Sono però anche altre, e numerose, le questioni da affrontare per quanto riguarda ciò che è successo e sta per succedere. Va infatti ricordato come ai quarti di finale fossero giunte giocatrici da quattro i continenti. Un’eventualità in semifinale non si potrà verificare, dal momento che la tunisina Ons Jabeur e l’australiana Ajla Tomljanovic si sono affrontate tra loro e la numero 5 del seeding ha vinto; al massimo di continenti ne ...

