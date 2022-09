US Open 2022: Berrettini si arrende, oggi Sinner-Alcaraz nei quarti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il torneo newyorkese è arrivato nel suo momento clou. Dopo tante sfide, infatti, alcuni superstiti hanno già raggiunto le semifinale in terra americana, mentre altri si accingono a disputare la propria battaglia nei quarti di finale per staccare il pass al penultimo atto di questo Slam. Il tennis italiano ha salutato, anche, Matteo Berrettini: il tennista romano è uscito sconfitto dallo scontro contro il norvegese Casper Ruud. C’è grande attesa, stasera, per l’incontro tra due giovani terribile come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che si sfideranno per continuare la loro avventura negli US Open 2022. US Open 2022: Jannik Sinner per l’onore italiano Lo stato di grazia di Casper Ruud ha eliminato dalla contesa statunitense Matteo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il torneo newyorkese è arrivato nel suo momento clou. Dopo tante sfide, infatti, alcuni superstiti hanno già raggiunto le semifinale in terra americana, mentre altri si accingono a disputare la propria battaglia neidi finale per staccare il pass al penultimo atto di questo Slam. Il tennis italiano ha salutato, anche, Matteo: il tennista romano è uscito sconfitto dallo scontro contro il norvegese Casper Ruud. C’è grande attesa, stasera, per l’incontro tra due giovani terribile come Jannike Carlosche si sfideranno per continuare la loro avventura negli US. US: Jannikper l’onore italiano Lo stato di grazia di Casper Ruud ha eliminato dalla contesa statunitense Matteo ...

