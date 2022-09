Ultime Notizie – Vaccini Covid aggiornati Omicron, cosa dice l’ultima circolare (Di mercoledì 7 settembre 2022) I Vaccini anti Covid ‘aggiornati’, i booster bivalenti di Pfizer e Moderna approvati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), “sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo“, la cosiddetta quarta dose, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza”, e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo” o terza dose, “indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa”. E’ quanto si legge nella circolare del ministero ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ianti’, i booster bivalenti di Pfizer e Moderna approvati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), “sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo“, la cosiddetta quarta dose, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza”, e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo” o terza dose, “indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa”. E’ quanto si legge nelladel ministero ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - VesuvioLive : Reddito di cittadinanza Conte contro la Meloni: “Se lo toglie scoppia la guerra civile” - brubagher : No Letta, il rosatellum lo hanno voluto Gentiloni e Finocchiaro che sono ancora in forza al PD. Spero che a Parigi… -