Ue, verso il rinnovo delle sanzioni contro Mosca: «Restiamo uniti e resilienti» (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Unione europea rinnoverà le sanzioni contro la Russia. La notizia arriva dalla prima riunione dopo la pausa estiva degli ambasciatori Ue per decidere sulla futura strategia da adottare contro Mosca. «Gli ambasciatori hanno concordato in linea di principio di rinnovare le sanzioni individuali contro la Russia a metà settembre. Seguirà la procedura formale», recita il tweet della presidenza ceca del Consiglio dell’Unione europea. «L’Ue resta resiliente e unita». Una conferma di coesione sulla politica sanzionatoria contro il Cremlino che l’Unione europea annuncia anche alla luce di un possibile disaccordo tra i Paesi membri. L’unanimità citata dal Consiglio poche ore fa, era stata messa in discussione nei giorni scorsi dall’Ungheria con la richiesta dello stralcio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Unione europea rinnoverà lela Russia. La notizia arriva dalla prima riunione dopo la pausa estiva degli ambasciatori Ue per decidere sulla futura strategia da adottare. «Gli ambasciatori hanno concordato in linea di principio di rinnovare leindividualila Russia a metà settembre. Seguirà la procedura formale», recita il tweet della presidenza ceca del Consiglio dell’Unione europea. «L’Ue resta resiliente e unita». Una conferma di coesione sulla politica sanzionatoriail Cremlino che l’Unione europea annuncia anche alla luce di un possibile disaccordo tra i Paesi membri. L’unanimità citata dal Consiglio poche ore fa, era stata messa in discussione nei giorni scorsi dall’Ungheria con la richiesta dello stralcio ...

