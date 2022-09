Triple H: “Non ero d’accordo sulla direzione creativa presa da NXT 2.0” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Triple H è considerato la mente di NXT, poiché ha lavorato duramente per rendere l’ex reality show WWE uno dei prodotti di wrestling più validi al mondo. Dopo l’allontanamento forzato di Triple H dai suoi ruoli in federazione per motivi di salute, lo storico black & gold brand ha lasciato spazio al variopinto NXT 2.0, realizzato quindi senza la visione del genero di Vince McMahon. Ora Triple H è stato nominato responsabile creativo della WWE, dopo il ritiro del suocero, per la felicità dei più, ed i cambiamenti nel main roster già si scorgono, mentre si attende sapere cosa accadrà al figlio prediletto del King of Kings, ovvero NXT. Cambiamenti inevitabili Parlando con Ariel Helwani per BT Sport, Triple H ha ammesso che non gli piaceva la direzione creativa di NXT, ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 7 settembre 2022)H è considerato la mente di NXT, poiché ha lavorato duramente per rendere l’ex reality show WWE uno dei prodotti di wrestling più validi al mondo. Dopo l’allontanamento forzato diH dai suoi ruoli in federazione per motivi di salute, lo storico black & gold brand ha lasciato spazio al variopinto NXT 2.0, realizzato quindi senza la visione del genero di Vince McMahon. OraH è stato nominato responsabile creativo della WWE, dopo il ritiro del suocero, per la felicità dei più, ed i cambiamenti nel main roster già si scorgono, mentre si attende sapere cosa accadrà al figlio prediletto del King of Kings, ovvero NXT. Cambiamenti inevitabili Parlando con Ariel Helwani per BT Sport,H ha ammesso che non gli piaceva ladi NXT, ...

