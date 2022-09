Si finge un ingegnere e non salda l’albergo: denunciato (Di mercoledì 7 settembre 2022) La truffa. Non ha pagato un conto da 600 euro all’albergo di Soresina in cui era stato ospitato a inizio estate e se n’è andato prendendo pure in prestito la bicicletta dei titolari che non ha più restituito, abbandonandola presso la locale stazione ferroviaria. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 settembre 2022) La truffa. Non ha pagato un conto da 600 euro aldi Soresina in cui era stato ospitato a inizio estate e se n’è andato prendendo pure in prestito la bicicletta dei titolari che non ha più restituito, abbandonandola presso la locale stazione ferroviaria.

lore_viga : Mica si è finto saldatore... - lucas0410600111 : Si finge un ingegnere e non paga ... straniero ... Ma quanti bastardi ci ha portato in casa la sinistra ! Votiamo p… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: La truffa. - webecodibergamo : La truffa. - cremaonline : Soresina: si finge ingegnere e trascorre 10 giorni in albergo con pensione completa, poi fugge senza pagare il cont… -