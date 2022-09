Sfila senza trucco a Miss Inghilterra e vola in finale. La lezione body positivity di Melisa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Molti anni fa in un camerino, davanti a uno specchio di luci, Anna Magnani agguantò la mano del suo truccatore pronunciando la celebre frase: “Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere neppure una. Ci ho messo tutta una vita a farmele venire, e le ho pagate tutte molto care”. Un messaggio forte ribadito a suo modo anche da Coco Chanel quando disse: “La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stessa”. E Melisa Raouf che, splendida nei suoi vent’anni, di rughe non ne ha neppure una ma bellezza da vendere sì, è esattamente questo che ha deciso di fare: essere se stessa. Perciò ha riposto rossetto, fard, cipria e mascara, decidendo di Sfilare col suo viso acqua e sapone, entrando direttamente nella storia per essere la prima finalista in assoluto nei 94 anni di Miss Inghilterra a gareggiare ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Molti anni fa in un camerino, davanti a uno specchio di luci, Anna Magnani agguantò la mano del suo truccatore pronunciando la celebre frase: “Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere neppure una. Ci ho messo tutta una vita a farmele venire, e le ho pagate tutte molto care”. Un messaggio forte ribadito a suo modo anche da Coco Chanel quando disse: “La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stessa”. ERaouf che, splendida nei suoi vent’anni, di rughe non ne ha neppure una ma bellezza da vendere sì, è esattamente questo che ha deciso di fare: essere se stessa. Perciò ha riposto rossetto, fard, cipria e mascara, decidendo dire col suo viso acqua e sapone, entrando direttamente nella storia per essere la prima finalista in assoluto nei 94 anni dia gareggiare ...

