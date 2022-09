Serie A 2022/2023, arbitri sesta giornata: Inter-Torino ad Ayroldi, Fabbri per Sampdoria-Milan (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A 2022/2023: ecco di seguito gli arbitri che dirigeranno le sfide del campionato nel weekend dal 10 al 12 settembre. Spicca Michael Fabbri per Sampdoria-Milan, mentre per Inter-Torino c’è Giovanni Ayroldi. I giovani Marcerano e Santoro per Juventus e Napoli in casa, Marinelli dirige la Roma in trasferta a Empoli e Irrati la Lazio in casa col Verona. Di seguito le designazioni complete. NAPOLI – SPEZIA Sabato 10/09 h. 15.00 SANTORO MARGANI – D’ASCANIO IV: VOLPI VAR: VALERI AVAR: PRENNA Inter – Torino Sabato 10/09 h. 18.00 Ayroldi CECCONI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per ladi: ecco di seguito gliche dirigeranno le sfide del campionato nel weekend dal 10 al 12 settembre. Spicca Michaelper, mentre perc’è Giovanni. I giovani Marcerano e Santoro per Juventus e Napoli in casa, Marinelli dirige la Roma in trasferta a Empoli e Irrati la Lazio in casa col Verona. Di seguito le designazioni complete. NAPOLI – SPEZIA Sabato 10/09 h. 15.00 SANTORO MARGANI – D’ASCANIO IV: VOLPI VAR: VALERI AVAR: PRENNASabato 10/09 h. 18.00CECCONI ...

Agenzia_Ansa : Amazon ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i pannelli solari sui tetti dei suoi centri logistici e in alt… - DiMarzio : .@Bolognafc1909: Claudio #Ranieri in pole per sostituire #Mihajlovic #SerieA - Gazzetta_it : Pogba si allena sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane - sportface2016 : #Arbitri sesta giornata #SerieA: #SampdoriaMilan a #Fabbri, #Ayroldi per #InterTorino - HakuJiji2 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: #VENEZIA79 – Bagno di folla per #CanYaman e @frachillemi___ al Lido per il lancio dell’attesissima serie “Viola come i… -