Oliviero Toscani | scatti d’autore tra i centenari dell’Ogliastra

"I centenari mi incutono un senso di quiete, forse perché dimostrano di non voler ottenere dalla vita più di ciò che hanno già avuto. Stranamente, trovo che si assomiglino fra loro, mi danno l'impressione di appartenere ad una comunità di extraterrestri, hanno un'aria mista di passato e futuro. Sono sicuramente degli esseri umani molto affascinanti". Così Oliviero Toscani arrivato in Ogliastra, nei paesi della blue zone sarda, per uno shooting fotografico che, tra le mura domestiche e di casa in casa, 'ritrarrà' i centenari e gli ultranovantenni dei comuni di Arzana, Baunei, Perdasdefogu, Villagrande, Talana e Urzulei. "Cento, cento anni! Un miraggio che però mette anche una certa paura, pur essendo il sogno di tutti quello di arrivare a questa età, ha aggiunto il grande fotografo.

