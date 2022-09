Michael Terlizzi dice la sua sul padre arrestato per ‘Ndrangheta

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Come già sappiamo c’è anche Franco, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, fra i tredici arrestati dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell’ambito di un’operazione contro la. L’accusa rivolta all’uomo è quella di presta-nome. A dire la sua in merito a questo arresto è stato anche, ex gieffino di Barbara d’Urso e figlio proprio di Franco. Lo ha fatto col supporto dell’avvocato Crea. “Tutto ciò per cui mioè accusato non sta veramente né in cielo né in terra. Il mio avvocato provvederà e capiremo cos’è realmente successo, anche se per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mioaveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un’altra il coinvolgimento in attività illecite. È stata ...