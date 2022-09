Le vacanze di settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ormai, diciamocelo, sono diventate un cult. Prima l’idea di fare le vacanze in questo periodo dell’anno ci rendeva nervosi e arrabbiati con quel collega o capo che non ci avevano permesso di fare le vacanze in agosto. Oggi partire di settembre diventa una vera e propria scelta di vita. Sicuramente i cambiamenti climatici hanno aiutato nel cambio del trend, l’estate spesso dura molto di più e i prezzi sono molto più vantaggiosi. Senza dubbio portano con se molti aspetti positivi, primo tra tutti una scelta più ampia tra i luoghi da voler visitare. Essendo le temperature meno calde e l’aria più stemperata possiamo scegliere di andare a visitare una città d’arte che in estate sono sempre troppo calde e invivibili. Trovarle ancora vuote ma accessibili evitando le innumerevoli file fuori dai musei o palazzi antichi. Un ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ormai, diciamocelo, sono diventate un cult. Prima l’idea di fare lein questo periodo dell’anno ci rendeva nervosi e arrabbiati con quel collega o capo che non ci avevano permesso di fare lein agosto. Oggi partire didiventa una vera e propria scelta di vita. Sicuramente i cambiamenti climatici hanno aiutato nel cambio del trend, l’estate spesso dura molto di più e i prezzi sono molto più vantaggiosi. Senza dubbio portano con se molti aspetti positivi, primo tra tutti una scelta più ampia tra i luoghi da voler visitare. Essendo le temperature meno calde e l’aria più stemperata possiamo scegliere di andare a visitare una città d’arte che in estate sono sempre troppo calde e invivibili. Trovarle ancora vuote ma accessibili evitando le innumerevoli file fuori dai musei o palazzi antichi. Un ...

