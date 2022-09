Lazio e Feyenoord insieme | mattina di sport e amicizia presso la So Spe

radiosei : “#Feyenoord complicato, ma noi dobbiamo dare il meglio in tutte le competizioni” ???? - Noibiancocelest : Lazio – Feyenoord, Milinkovic: “Non so cosa farò il prossimo anno ma ho il sorriso ed è tutto apposto” e sulle prot… - sportli26181512 : Lazio, Milinkovic: 'Mercato? Sono rimasto con il sorriso. Sul futuro…”: Il Sergente, in conferenza stampa, ha parla… - DAZN_IT : 'L'obiettivo è passare il turno cercando di evitare i playoff. Col Feyenoord dobbiamo vincere'. Dove può arrivare… - sportli26181512 : Lazio, Sarri torna sulle polemiche arbitrali: 'Il mio avvocato avrà parecchio da fare': Durante la conferenza stamp… -

ROMA - Bella iniziativa di. Le due società "consorelle" in seno all'EMCA, l'associazione delle Polisportive europee presieduta proprio dalla Società Sportiva, hanno regalato un momento di sport e ...Esordio in Europa League per la, che giovedì sera alle 21 ospiterà allo Stadio Olimpico il, finalista della scorsa Conference League. Alla vigilia del match Maurizio Sarri ha presentato il match contro gli olandesi:...A Formello oltre a Sarri è tempo di conferenza stampa anche per Sergej Milinkovic Savic in vista della gara contro il Feyenoord di domani sera allo Stadio Olimpico per l’esordio in Europa League.'Mai pensato alle offerte degli altri club, felice di raggiungere quota 300', dice il serbo ROMA (ITALPRESS) - 'La mia estate è stata come tutte ...