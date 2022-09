Italia-Francia 3-2, azzurri in semifinali dopo 12 anni (Di mercoledì 7 settembre 2022) E' una fantastica Italia quella che si regala un posto tra le migliori quattro al mondo. I campioni olimpici della Francia sono stati battuti al tie-break al termine di un match davvero vibrante conclusosi 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12). L'Italia torna dunque a battere la Francia dopo tanti anni e lo fa nel momento cruciale di crescita di un gruppo che continua a stupire per determinazione, voglia di arrivare e di confrontarsi con le migliori squadre al mondo.Questo successo regala alla nazionale tricolore il ritorno tra le migliori quattro squadre del pianeta dodici anni dopo la rassegna iridata disputata in Italia quando gli azzurri chiusero proprio fuori dal podio nelle finali disputate al PalaEur. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 settembre 2022) E' una fantasticaquella che si regala un posto tra le migliori quattro al mondo. I campioni olimpici dellasono stati battuti al tie-break al termine di un match davvero vibrante conclusosi 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12). L'torna dunque a battere latantie lo fa nel momento cruciale di crescita di un gruppo che continua a stupire per determinazione, voglia di arrivare e di confrontarsi con le migliori squadre al mondo.Questo successo regala alla nazionale tricolore il ritorno tra le migliori quattro squadre del pianeta dodicila rassegna iridata disputata inquando glichiusero proprio fuori dal podio nelle finali disputate al PalaEur. ...

