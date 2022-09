FCA Bank - Parte da Belgio e Lussemburgo la nuova Mazda Finance

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 settembre 2022) FCAcontinua ad arricchire il proprio portafoglio di collaborazioni con le Case costruttrici firmando un accordo di cooperazione conMotor Belux per la fornitura di servizi finanziari inlanciando, dal prossimo primo ottobre,. Grazie a questa firma FCABelgium fornirà ai clienti finali diun'ampia gamma di soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, pensate per rendere più facile l'accesso ai modelli della Casa di Hiroshima che, in, ha, ad oggi, una quota di mercato dell'1,53%. Siamo davvero lieti di questa partnership. La collaborazione permette non solo di offrire ai nostri clienti uno dei tanti modellidisponibili, ma anche di proporre delle ...