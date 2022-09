Delisting | il 14 settembre via dalla Borsa I Friedkin investono altri 11 milioni

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora una settimana e poi ildella Romasarà completato. La data è quella del 14e per acquistare il 3,874% di azioni rimanenti il gruppospenderà10,96 ...

Ancora una settimana e poi ildella Roma dalla Borsa sarà completato. La data è quella del 14e per acquistare il 3,874% di azioni rimanenti il gruppo Friedkin spenderà altri 10,96 milioni di euro (0,45 ad ...Ildella Roma dalla Borsa è a un passo e sarà completato il prossimo 14. I Friedkin, in conformità a quanto dichiarato nel documento di offerta, eserciteranno il diritto di acquisto e,...In contemporanea si rafforza il piano fedeltà "Assist". In totale, la nuova proprietà americana ha già investito 650 milioni di euro ...La Roma si prepara a uscire dalla Borsa. Nella note sul sito della società giallorossa è stato rilasciato un comunicato che attesta l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Ro ...