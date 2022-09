Classifica ATP, chi sará n.1 del mondo? Nadal, Alcaraz o Ruud: tutte le combinazioni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il successo di Casper Ruud su Matteo Berrettini, di fatto, non modifica le temporanee prospettive in relazione alla corsa al numero 1 del ranking ATP. Restano in tre a poterselo contendere dopo che Daniil Medvedev ha ceduto lo scettro perdendo agli ottavi con Nick Kyrgios. Il russo sarà superato dal norvegese, da Rafael Nadal e da Carlos Alcaraz: resta da capire in quale ordine. Nadal, in particolare, non è più sicuro di poter restare numero 1 in maniera autonoma dopo l’ottavo perso con l’americano Frances Tiafoe. Al momento sono quattro (o meglio, tre) gli uomini che possono “salvarlo”: il russo Karen Khachanov, Jannik Sinner e uno proprio tra Tiafoe e l’altro russo Andrey Rublev. Andiamo a scoprire perché. Il mancino di Manacor, nella sostanza, potrà tornare in vetta al ranking ATP soltanto nel caso in cui nessuno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il successo di Caspersu Matteo Berrettini, di fatto, non modifica le temporanee prospettive in relazione alla corsa al numero 1 del ranking ATP. Restano in tre a poterselo contendere dopo che Daniil Medvedev ha ceduto lo scettro perdendo agli ottavi con Nick Kyrgios. Il russo sarà superato dal norvegese, da Rafaele da Carlos: resta da capire in quale ordine., in particolare, non è più sicuro di poter restare numero 1 in maniera autonoma dopo l’ottavo perso con l’americano Frances Tiafoe. Al momento sono quattro (o meglio, tre) gli uomini che possono “salvarlo”: il russo Karen Khachanov, Jannik Sinner e uno proprio tra Tiafoe e l’altro russo Andrey Rublev. Andiamo a scoprire perché. Il mancino di Manacor, nella sostanza, potrà tornare in vetta al ranking ATP soltanto nel caso in cui nessuno ...

OA_Sport : Restano ancora vive le speranze di Nadal, Alcaraz e Ruud di salire al numero 1 del mondo. Il maiorchino, però, può… - senzasinistra : @NunziaCentanni Beh e’ un fatto, in questo Us open si: guarda chi aveva affrontato fino ad oggi in questo slam: 4 t… - eccapecca : @Frances74621156 @FiorinoLuca Uno come Ruud? Il norvegese attualmente è secondo nella classifica ATP. - zazoomblog : Classifica ATP Matteo Berrettini superato da Carreno Busta. E altri possono scavalcarlo agli US Open - #Classifica… - sabbatex : @paolobertolucci @CasperRuud98 @MattBerrettini In questa partita si è vista tutta la differenza nella classifica ATP tra i due giocatori. -