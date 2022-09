Chi è Don Revie, l'allenatore a cui Liz Truss ha detto di ispirarsi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Insediatasi ufficialmente dopo l’incontro con la Regina Elisabetta II, il nuovo primo ministro britannico Liz Truss è ovviamente già sotto osservazione per tutto quello che fa e che dice. Compreso quanto detto in passato, ovviamente, e tra le frasi più enigmatiche ce n’è una del 28 luglio scorso. Si era a Leeds, al primo dei dodici dibattiti pubblici con l’altro candidato alla successione di Boris Johnson, Rishi Sunak, ospitato nel salone del Centenary Pavilion, una struttura adiacente all’Elland Road, lo stadio del Leeds United. A un certo punto Truss, nata ad Oxford ma a lungo residente proprio nella città dello Yorkshire, aveva detto di essere diventata tifosa del Norwich City, il club del suo distretto elettorale, definito ‘family club’ perché lì si respira ancora un’aria bonaria, ma per sedare i moderati mugugni ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Insediatasi ufficialmente dopo l’incontro con la Regina Elisabetta II, il nuovo primo ministro britannico Lizè ovviamente già sotto osservazione per tutto quello che fa e che dice. Compreso quantoin passato, ovviamente, e tra le frasi più enigmatiche ce n’è una del 28 luglio scorso. Si era a Leeds, al primo dei dodici dibattiti pubblici con l’altro candidato alla successione di Boris Johnson, Rishi Sunak, ospitato nel salone del Centenary Pavilion, una struttura adiacente all’Elland Road, lo stadio del Leeds United. A un certo punto, nata ad Oxford ma a lungo residente proprio nella città dello Yorkshire, avevadi essere diventata tifosa del Norwich City, il club del suo distretto elettorale, definito ‘family club’ perché lì si respira ancora un’aria bonaria, ma per sedare i moderati mugugni ...

nordest24 : Attentato in Mozambico: «Qui sparano, ci vediamo in paradiso». I messaggi di Don Loris Vignandel ?? Nella chat si l… - infoitinterno : Attentato in Mozambico. «Perdono chi mi ucciderà. Qui sparano, ci vediamo in paradiso». I messaggi di don Lori - domenicosabell1 : Attentato in Mozambico. «Perdono chi mi ucciderà. Qui sparano, ci vediamo in paradiso». I messaggi di don Loris nas… - MrWolfTheReven1 : @robertocassone @pdnetwork Votare chi ha già detto che farà un governo con la Meloni? Mai. Io sono antifascista, ch… - Giuseppa9169974 : @donTonio66 Chi ci riesce, avrà compiuto un grande capolavoro umano! Don Tonio ?????? -