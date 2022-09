Calcio: Chiellini, 'Psg squadra top, la Juve riparta dal 2° tempo' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - "Il Psg è una delle 3-4 squadre più forti d'Europa e nel primo tempo si è vista una grande differenza. Nella ripresa i ritmi sono diminuiti e la Juve ha avuto tante occasioni per pareggiare, anche se poteva subire il terzo gol. Ma è dal secondo tempo che si deve ripartire per il futuro". L'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini commenta così la sconfitta per 2-1 della Juventus all'esordio in Champions League contro il Paris Saint Germain. "La Juve è un cantiere aperto, tra infortuni e giocatori arrivati a fine mercato, ma in Serie A può giocarsela fino in fondo", aggiunge Chiellini a Sky Sport. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - "Il Psg è una delle 3-4 squadre più forti d'Europa e nel primosi è vista una grande differenza. Nella ripresa i ritmi sono diminuiti e laha avuto tante occasioni per pareggiare, anche se poteva subire il terzo gol. Ma è dal secondoche si deve ripartire per il futuro". L'ex capitano dellantus Giorgiocommenta così la sconfitta per 2-1 dellantus all'esordio in Champions League contro il Paris Saint Germain. "Laè un cantiere aperto, tra infortuni e giocatori arrivati a fine mercato, ma in Serie A può giocarsela fino in fondo", aggiungea Sky Sport.

