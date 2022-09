Back to school: la skincare da rientro combatte luce blu e inquinamento (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tornare al lavoro e alla routine può provocare il cosiddetto vacation blues. Un mix di nostalgia e disorientamento, che si manifesta tanto a livello mentale quanto fisico. Stando ai dati ISTAT, più di 1 italiano su 3 soffrirebbe a causa del rientro. A mostrarne i segni non è solo la mente, ma anche la pelle, che subisce gli effetti del ritorno in città e della sovraesposizione al computer. inquinamento e luce blu, infatti, possono compromettere lo stato di salute dell’epidermide e della barriera cutanea. Specialmente dopo l’estate e la sovraesposizione ai raggi UV, infatti, la pelle ha bisogno di recuperare e ripararsi. Al contrario, invece, viene minacciata da un nuovo pericolo. La soluzione, ovviamente, è un’attenta skincare da rientro. Non solo per la pelle. A consigliarlo è il Dottor Francesco ... Leggi su amica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tornare al lavoro e alla routine può provocare il cosiddetto vacation blues. Un mix di nostalgia e disorientamento, che si manifesta tanto a livello mentale quanto fisico. Stando ai dati ISTAT, più di 1 italiano su 3 soffrirebbe a causa del. A mostrarne i segni non è solo la mente, ma anche la pelle, che subisce gli effetti del ritorno in città e della sovraesposizione al computer.blu, infatti, possono compromettere lo stato di salute dell’epidermide e della barriera cutanea. Specialmente dopo l’estate e la sovraesposizione ai raggi UV, infatti, la pelle ha bisogno di recuperare e ripararsi. Al contrario, invece, viene minacciata da un nuovo pericolo. La soluzione, ovviamente, è un’attentada. Non solo per la pelle. A consigliarlo è il Dottor Francesco ...

pxrfectnow : i video back to school non sono più come una volta - LaVeritaWeb : È tempo di «back to school» tra offerte imperdibili e collaborazioni originali tra zaini, abbigliamento e gli imman… - afef_23_ : andate a quel paese voi e i vostri back to school - AdornatoAntonio : RT @tessagelisio: ??#GreenLifeStyle Acquisti per il #BackToSchool? Sì, ma solo se più sostenibili. Su Ecocentrica trovate i miei consigli… - tdhitaly : In tantissimi si stanno preparando per il rientro a #scuola, ma non è così per tutti.??Causa #Covid si stima siano 1… -