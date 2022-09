Alessandro Cecchi Paone svela i dettagli sulla storia con il 26enne Simone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Parla Alessandro Cecchi Paone Negli ultimi giorni a tornare al centro del gossip è stato Alessandro Cecchi Paone. Il noto giornalista è stato infatti paparazzato in barca in compagnia del suo nuovo fidanzato, il 26enne Simone, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Le foto dei teneri baci hanno naturalmente fatto il giro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 7 settembre 2022) ParlaNegli ultimi giorni a tornare al centro del gossip è stato. Il noto giornalista è stato infatti paparazzato in barca in compagnia del suo nuovo fidanzato, il, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Le foto dei teneri baci hanno naturalmente fatto il giro L'articolo proviene da Novella 2000.

repubblica : Alessandro Cecchi Paone in barca con il fidanzato Simone: 'Non ho niente da nascondere' [di Valentina Ruggiu] - _carotino : RT @neodie: In un mondo giusto domenica sera avremmo il talk dedicato a Non è la D’Urso con Nino Formicola, Jonathan Kashanian, Nadia Rinal… - neodie : In un mondo giusto domenica sera avremmo il talk dedicato a Non è la D’Urso con Nino Formicola, Jonathan Kashanian,… - MessinaMag : Hanno fatto il giro della rete le foto di Alessandro Cecchi Paone in barca insieme a Simone, il nuovo compagno dive… - zazoomblog : Alessandro Cecchi Paone sul giovane fidanzato: “Era etero fa l’agricoltore e vive in campagna” - #Alessandro… -