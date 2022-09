Un posto al sole, trama 6 settembre 2022: una sorpresa per Michele (Di martedì 6 settembre 2022) Un posto al sole, durante l'episodio di martedì 6 settembre 2022, concentrerà l'attenzione sul personaggio di Michele, come svela la trama della soap opera di Rai 3. Il giornalista, che ormai ha voltato pagina dopo la dolorosa separazione da Silvia, si sentirà sempre più marginale per quanto concerne le dinamiche di famiglia, proprio mentre la Graziani consoliderà il suo rapporto con Rossella e Riccardo. Tuttavia, Michele riceverà una sorpresa inaspettata che lo renderà particolarmente euforico. A Napoli, infatti, arriverà Fabiana, una collega che Saviani ha conosciuto durante il lavoro svolto a Milano. La donna spiegherà a Michele che si trova in città per realizzare un servizio sul Miracolo di san Gennaro e gli chiederà di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 settembre 2022) Unal, durante l'episodio di martedì 6, concentrerà l'attenzione sul personaggio di, come svela ladella soap opera di Rai 3. Il giornalista, che ormai ha voltato pagina dopo la dolorosa separazione da Silvia, si sentirà sempre più marginale per quanto concerne le dinamiche di famiglia, proprio mentre la Graziani consoliderà il suo rapporto con Rossella e Riccardo. Tuttavia,riceverà unainaspettata che lo renderà particolarmente euforico. A Napoli, infatti, arriverà Fabiana, una collega che Saviani ha conosciuto durante il lavoro svolto a Milano. La donna spiegherà ache si trova in città per realizzare un servizio sul Miracolo di san Gennaro e gli chiederà di ...

