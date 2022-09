Tudor: «Conte? Uno dei migliori al mondo» (Di martedì 6 settembre 2022) Le parole di Tudor sulla partita del Marsiglia contro il Tottenham: «Ci siamo preparati a casa per non permettere a Conte di prepararci» Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il suo vecchio compagno di squadra Conte. Di seguito le sue parole. Conte – «Quando sono arrivato alla Juve avevo 20 anni e lui era un esempio. Poi mi ha aperto le porte quando ho cominciato ad allenare. Adesso è uno dei migliori al mondo». RIFINITURA A MARSIGLIA – «Non abbiamo molto tempo per prepararci alla partita. Se lo avessimo fatto a Londra, Antonio avrebbe visto tutto, perché lo fa sempre. Ci sarebbero state le telecamere, quindi meglio preparare la partita a Marsiglia questa mattina». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Le parole disulla partita del Marsiglia contro il Tottenham: «Ci siamo preparati a casa per non permettere adi prepararci» Igorha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il suo vecchio compagno di squadra. Di seguito le sue parole.– «Quando sono arrivato alla Juve avevo 20 anni e lui era un esempio. Poi mi ha aperto le porte quando ho cominciato ad allenare. Adesso è uno deial». RIFINITURA A MARSIGLIA – «Non abbiamo molto tempo per prepararci alla partita. Se lo avessimo fatto a Londra, Antonio avrebbe visto tutto, perché lo fa sempre. Ci sarebbero state le telecamere, quindi meglio preparare la partita a Marsiglia questa mattina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

