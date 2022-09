Trentino, è morta in val di Ledro l’orsa F43: è deceduta durante le operazioni per la sostituzione del suo radiocollare (Di martedì 6 settembre 2022) È morta durante un’operazione di routine per la sostituzione del radiocollare che portava al collo dal 2021: l’orsa F43 è deceduta questa notte in val di Concei, una laterale della val di Ledro, in Trentino. L’incidente è avvenuto a causa della posizione assunta nella trappola tubo nel momento in cui l’anestetico ha fatto effetto: inutili tutte le manovre di rianimazione tentate dall’equipe veterinaria, come fa sapere la Provincia di Trento. l’orsa F43, da tempo monitorata in modo intensivo ed oggetto di ripetuti tentativi di dissuasione a causa della sua spiccata confidenza con l’uomo, per questo il suo radiocollare doveva essere sostituito. “La necessità di monitorare in modo intensivo soggetti problematici e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Èun’operazione di routine per ladelche portava al collo dal 2021:F43 èquesta notte in val di Concei, una laterale della val di, in. L’incidente è avvenuto a causa della posizione assunta nella trappola tubo nel momento in cui l’anestetico ha fatto effetto: inutili tutte le manovre di rianimazione tentate dall’equipe veterinaria, come fa sapere la Provincia di Trento.F43, da tempo monitorata in modo intensivo ed oggetto di ripetuti tentativi di dissuasione a causa della sua spiccata confidenza con l’uomo, per questo il suodoveva essere sostituito. “La necessità di monitorare in modo intensivo soggetti problematici e di ...

