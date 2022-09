Traffico Roma del 06-09-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione disagi lungo la tangenziale est e a causa di un incidente è chiusa la galleria nuova circonvallazione interna direzione via Salaria contestualmente sono chiusi tutti gli accessi al Thun ilincolonnato Giada viale Castrense ci sono ripercussioni anche per chi arriva dal tratto Urbano della A24 dove si sta in coda dall’uscita di Portonaccio trafficata via Tiburtina con rallentamenti da via del Casale di San Basilio a via di Casal dei Pazzi verso Portonaccio code per lavori sulla via Pontina tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci direzione Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito o appunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...