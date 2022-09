Sampdoria, Amione: «Con Giampaolo posso crescere. Venire qui…» (Di martedì 6 settembre 2022) Bruno Amione, difensore della Sampdoria, si è presentato come nuovo calciatore del club blucerchiato: le dichiarazioni Bruno Amione, difensore della Sampdoria, si è presentato al club blucerchiato. LE PAROLE – «Ho saputo della Sampdoria durante l’ultimo giorno di mercato. Ho parlato con il mio procuratore, la mia famiglia era d’accordo e adesso sono qui. Sono felice. È un onore indossare la maglia della Sampdoria, parliamo di un grande club. Voglio lavorare e dimostrare quello di cui sono capace. Con Giampaolo posso crescere». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Bruno, difensore della, si è presentato come nuovo calciatore del club blucerchiato: le dichiarazioni Bruno, difensore della, si è presentato al club blucerchiato. LE PAROLE – «Ho saputo delladurante l’ultimo giorno di mercato. Ho parlato con il mio procuratore, la mia famiglia era d’accordo e adesso sono qui. Sono felice. È un onore indossare la maglia della, parliamo di un grande club. Voglio lavorare e dimostrare quello di cui sono capace. Con». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

