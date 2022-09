Reazione a Catena 6 settembre 2022: gli Affiatati (Di martedì 6 settembre 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 6 settembre 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora campioni i gli Affiatati, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato. Gli Affiatati – Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro quarto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 56.500 euro. Peccato, perché avevano trovato anche la soluzione, ma poi ne hanno scelta un’altra! Il loro montepremi totale rimane quindi a 485 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 6 settembre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 6. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora campioni i gli, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato. Gli– Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro quarto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 56.500 euro. Peccato, perché avevano trovato anche la soluzione, ma poi ne hanno scelta un’altra! Il loro montepremi totale rimane quindi a 485 euro. Il gioco finale L’Ultimaè ...

mioiva : #reazioneacatena SPARARE al Codice a Barre e finire dietro le sbarre... Questa è la fine dell'asino di REAZIONE A C… - N_inthemood : Lol quindi tutti abbiamo avuto la stessa reazione per Mattia in reazione a catena - lesdeuxenenfer : RT @pedropascalss: MAMMA MIA QUESTO MATTIA DI REAZIONE A CATENA LO AVREI PRESO A PUGNI SULLA TV NAZIONALE MA TI PARE CHE HAI PERSO 56 MILA… - ParliamoDiNews : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: “Gli affiatati”, montepremi e parola vincente di martedì 6 settembre 2022… - whoisgiorgias : RT @sof_bianc: il peggiore concorrente della storia di reazione a catena. Io basita davvero hanno perso 56.000 per colpa sua… #reazioneacat… -