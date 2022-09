Prende la madre a calci e pugni: "Ora ti butto dal balcone" (Di martedì 6 settembre 2022) Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Colleferro, in provincia di Roma, con l'accusa di aver aggredito la madre, colpendola con calci, pugni e con una sedia di legno, e aver minacciato la donna di gettarla dal balcone se non gli avesse... Leggi su europa.today (Di martedì 6 settembre 2022) Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Colleferro, in provincia di Roma, con l'accusa di aver aggredito la, colpendola cone con una sedia di legno, e aver minacciato la donna di gettarla dalse non gli avesse...

