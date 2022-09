Più iPhone che smartphone Android in circolazione: primato negli Stati Uniti (Di martedì 6 settembre 2022) Counterpoint Research ha rilevato nel secondo trimestre 2022 che la base installata attiva degli iPhone, negli Stati Uniti, ha superato quella degli smartphone Android. Non era mai successo Leggi su repubblica (Di martedì 6 settembre 2022) Counterpoint Research ha rilevato nel secondo trimestre 2022 che la base installata attiva degli, ha superato quella degli. Non era mai successo

