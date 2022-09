Liverpool ai tifosi: 'A Napoli rischiate furti e aggressioni'. Bufera sui social (Di martedì 6 settembre 2022) " rischiate furti, rapine o aggressioni, non girate in centro e con i colori della squadra ": gli avvertimenti del Liverpool rivolti ai propri tifosi in vista della partita di Champions League di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) ", rapine o, non girate in centro e con i colori della squadra ": gli avvertimenti delrivolti ai propriin vista della partita di Champions League di ...

TuttoMercatoWeb : Liverpool shock su Twitter: 'Attenzione tifosi, a Napoli rischiate furti, rapine e aggressioni' - GianmarcoPoten1 : @Moussolinho Io sono stato in trasferta a Liverpool e non siamo stati trattati un granché: taxi che ti lasciano fuo… - Sonosemprepanz : RT @masolinismo: Come pensano sarà la trasferta a Napoli i tifosi del Liverpool - fammemagna : PRONTA PER LE RAPINE AI TIFOSI DEL LIVERPOOL #NapoliLiverpool #NAPLIV #UCL mio fratello ovviamente brava persona è… - na2_de : RT @masolinismo: Come pensano sarà la trasferta a Napoli i tifosi del Liverpool -