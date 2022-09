LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il terzo set (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 terzo SET Sinner! l’azzurro è avanti due set a uno. 40-0 Perde il campo con il dritto Ivashka: tre set point. 30-0 Altro errore con il rovescio per il bielorusso. 15-0 Colpisce in ritardo il dritto Ivashka. 5-2 DOPPIO BREAK Sinner! E’ un muro con il rovescio l’azzurro: dopo il cambio campo servirà per il terzo set. 40-A Un altro doppio fallo per Ivashka che regala la palla break. 40-40 Largo il dritto di Ivashka colpito in arretramento. 40-30 Dritto a metà rete dopo una risposta profonda. 30-30 Doppio fallo per Ivashka: è il settimo. 30-15 Non riesce a far partire lo scambio Sinner. 15-15 Risposta ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2SETè avanti due set a uno. 40-0 Perde il campo con il dritto: tre set point. 30-0 Altro errore con il rovescio per il bielorusso. 15-0 Colpisce in ritardo il dritto. 5-2 DOPPIO BREAK! E’ un muro con il rovescio: dopo il cambio campo servirà per ilset. 40-A Un altro doppio fallo perche regala la palla break. 40-40 Largo il dritto dicolpito in arretramento. 40-30 Dritto a metà rete dopo una risposta profonda. 30-30 Doppio fallo per: è il settimo. 30-15 Non riesce a far partire lo scambio. 15-15 Risposta ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 0-0 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi #finale #2… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 6-1 4-3 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi #finale #2022: - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 6-1 3-2 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 5-1 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi #finale #2… -