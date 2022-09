Lazio, la missione di Immobile: diventare re del gol in Europa (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA - Lazio pronta al debutto in Europa League, si gioca giovedì all'Olimpico contro il Feyenoord. Ciro Immobile scalpita, ha nel mirino un nuovo record personale. Il bomber e capitano biancoceleste ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA -pronta al debutto inLeague, si gioca giovedì all'Olimpico contro il Feyenoord. Ciroscalpita, ha nel mirino un nuovo record personale. Il bomber e capitano biancoceleste ...

LALAZIOMIA : Lazio, la missione di Immobile: diventare re del gol in Europa - sportli26181512 : Lazio, la missione di Immobile: diventare re del gol in Europa: Il bomber pronto a superare Simone Inzaghi come mig… - ErasmoDAngelis : RT @autoritadac: Elicottero della @guardiacostiera sul #Tevere per monitorare la pericolosità dei relitti emersi e verificare la presenza d… - matteoparlato : RT @autoritadac: Elicottero della @guardiacostiera sul #Tevere per monitorare la pericolosità dei relitti emersi e verificare la presenza d… - autoritadac : Elicottero della @guardiacostiera sul #Tevere per monitorare la pericolosità dei relitti emersi e verificare la pre… -