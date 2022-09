LA MENTE MEDITANTE | performance tra arte | scienza con Daniel Lumera

Arte Magazine

È stato veramente bello mettersi in gioco per capire e per sentire gli effetti tangibili e profondi di una ''". Poteva bastare No, perché ora viene messa in mezzo l'istituzione: "Tra ...- - > La performance "La. Art, Science, and an Enlightened Mind" si terrà dal 20 al 24 settembre al Maxxi - Maxxi . Il termine "uomodio" può aiutare a interpretare come l'uomo ha vissuto la ricerca della sua ... “La mente meditante”: arte, scienza e meditazione al MAXXI Al MAXXI di Roma dal 20 al 24 settembre 2022 il progetto “La Mente Meditante”: una ricerca sulla meditazione diventa una performance artistica.