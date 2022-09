Il 70% di italiani vive in case di proprietà. Il 26% non ha stanze sufficienti (Di martedì 6 settembre 2022) Nel 2021, 18,2 milioni di famiglie italiane (il 70,8% del totale) erano proprietarie dell'abitazione in cui vivevano, mentre 5,2 milioni (20,5%) vivono in affitto e 2,2 milioni (8,7%) dispongono dell'abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Le famiglie proprietarie di un'abitazione e che pagano un mutuo sono invece il 12,8% del totale (circa 3,3 milioni di famiglie). È quanto riferisce l'Istat in un'audizione al Ministero del Lavoro, precisando che sono 42,7 milioni (72,5%) gli individui che vivono in case di proprietà, 11,8 milioni (20,0%) vivono in affitto e 4,4 milioni (7,6%) in usufrutto o in uso gratuito. In Italia l'incidenza della povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto. In particolare, nel 2021, le oltre 889mila famiglie povere in affitto corrispondono al 45,3% di tutte le famiglie povere, ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Nel 2021, 18,2 milioni di famiglie italiane (il 70,8% del totale) erano proprietarie dell'abitazione in cuivano, mentre 5,2 milioni (20,5%) vivono in affitto e 2,2 milioni (8,7%) dispongono dell'abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Le famiglie proprietarie di un'abitazione e che pagano un mutuo sono invece il 12,8% del totale (circa 3,3 milioni di famiglie). È quanto riferisce l'Istat in un'audizione al Ministero del Lavoro, precisando che sono 42,7 milioni (72,5%) gli individui che vivono indi, 11,8 milioni (20,0%) vivono in affitto e 4,4 milioni (7,6%) in usufrutto o in uso gratuito. In Italia l'incidenza della povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto. In particolare, nel 2021, le oltre 889mila famiglie povere in affitto corrispondono al 45,3% di tutte le famiglie povere, ...

M5S_Europa : Il rischio brogli nel voto degli italiani all’estero è alto. Nella ripartizione Nord America su 437mila elettori il… - Pegasuccio : @La_manina__ Se il centrodestra prende il 70% dei voti vuol dire che il 70% degli italiani vuole che cambi tutto co… - nicoferlav : RT @AStramezzi: Temo che gli italiani non accorreranno come a Praga, domenica scorsa, in 200.000 (anche se la questura governativa ne ha di… - alpardu : RT @AStramezzi: Temo che gli italiani non accorreranno come a Praga, domenica scorsa, in 200.000 (anche se la questura governativa ne ha di… - francescoburra3 : RT @AStramezzi: Temo che gli italiani non accorreranno come a Praga, domenica scorsa, in 200.000 (anche se la questura governativa ne ha di… -