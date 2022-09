(Di martedì 6 settembre 2022) Il film presentato ieri a Venezia è al centro di un divertito chiacchiericcio per via delle apparenti tensioni tra Harry Styles, Olivia Wilde e Florence Pugh

ilpost : I pettegolezzi su “Don’t Worry Darling”, spiegati -

E in effetti si po' affermare che il filmWorry Darling , ... diatribe e. Ecco, in sintesi, le principali ...Nella sala della conferenza stampa per la presentazione diWorry Darling, film fuori concorso a Venezia, non c'era ...