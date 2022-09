Espulso 13 volte, torna in Italia per amore: la giudice lo assolve (Di martedì 6 settembre 2022) Emiliano Fejzo, cittadino albanese di 39 anni, ha un bel record di cui fregiarsi. È stato infatti Espulso dall’Italia per ben 13 volte. E per 13 volte è tornato nel Belpaese. Stabilendosi a Sant’Ilario d’Enza in provincia di Reggio Emilia, dove risiede la sua fidanzata. L’ultima violazione risale al 2019. E, secondo il suo racconto, ha buoni motivi a cui appoggiarsi. La sua compagna, Alina, ucraina di 57 anni, con permesso di soggiorno a tempo indeterminato, è gravemente malata. «Io e lei ci siamo conosciuti in Italia una ventina di anni fa. Alina soffre di una malattia degenerativa – ha raccontato davanti al giudice Cristina Beretti secondo quanto riporta il Resto del Carlino –. Nel giugno di tre anni fa fui costretto all’ultimo rimpatrio: mi caricarono sull’aereo a ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Emiliano Fejzo, cittadino albanese di 39 anni, ha un bel record di cui fregiarsi. È stato infattidall’per ben 13. E per 13to nel Belpaese. Stabilendosi a Sant’Ilario d’Enza in provincia di Reggio Emilia, dove risiede la sua fidanzata. L’ultima violazione risale al 2019. E, secondo il suo racconto, ha buoni motivi a cui appoggiarsi. La sua compagna, Alina, ucraina di 57 anni, con permesso di soggiorno a tempo indeterminato, è gravemente malata. «Io e lei ci siamo conosciuti inuna ventina di anni fa. Alina soffre di una malattia degenerativa – ha raccontato davanti alCristina Beretti secondo quanto riporta il Resto del Carlino –. Nel giugno di tre anni fa fui costretto all’ultimo rimpatrio: mi caricarono sull’aereo a ...

