Elezioni, Berlusconi: No alle multe facili per fare cassa. Serve la pace fiscale (Di martedì 6 settembre 2022) “Oggi parliamo delle multe che vengono comminate agli automobilisti. E le ragioni ci sono tutte: immaginiamo una famiglia che mentre deve far fronte all’inflazione galoppante, al caro bollette e alle prime scadenze fiscali si vede recapitare dall’agenzia delle entrate una cartella con una multa da pagare. E’ una brutta sorpresa, perche’ non si tratta di non aver pagato le tasse ma di non aver pagato multe che spesso gli enti locali infliggono in una logica interessata visto che le multe nei loro bilanci sono quasi considerate alla stregua di entrate fiscali”. Lo dice il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video pubblicato sui canali social. Per il Cavaliere, soprattutto in caso di violazione avvenuta molto tempo fa, per buonsenso si dovrebbe arrivare ad un compromesso, anche perche’ ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) “Oggi parliamo delleche vengono comminate agli automobilisti. E le ragioni ci sono tutte: immaginiamo una famiglia che mentre deve far fronte all’inflazione galoppante, al caro bollette eprime scadenze fiscali si vede recapitare dall’agenzia delle entrate una cartella con una multa da pagare. E’ una brutta sorpresa, perche’ non si tratta di non aver pagato le tasse ma di non aver pagatoche spesso gli enti locali infliggono in una logica interessata visto che lenei loro bilanci sono quasi considerate alla stregua di entrate fiscali”. Lo dice il presidente di Forza Italia, Silvio, in un video pubblicato sui canali social. Per il Cavaliere, soprattutto in caso di violazione avvenuta molto tempo fa, per buonsenso si dovrebbe arrivare ad un compromesso, anche perche’ ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - berlusconi : Ho ricevuto oggi l’amico Manfred Weber, Presidente del @EPPGroup. Ci siamo confrontati sulla situazione europea ed… - franco_bagnasco : 'GRAZIA' RILANCIA SUL WEB IL DEBUTTO TIK TOK DI BERLUSCONI, MA LE LETTRICI SI RIBELLANO - Maria63478811 : @LaNotiziaTweet Sono tutte calunnie. Tutte le volte che ci sono le elezioni né Anno una da dire su Berlusconi., - EzioRocchiBalbi : Da adulti -