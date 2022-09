Delfini indonesiani liberati in mare aperto | accade in Indonesia

(Di martedì 6 settembre 2022) Sono stati chiamati Johnny, Rocky e Rambo. Sono tre, e sono da poco statiin. Dove si trovavano i? I trehanno trascorso diversi anni in un circo itinerante, prima di essere venduti ad un resort. Qui vivevano in una minuscola piscina, per l’intrattenimento dei turisti.

I delfini indonesiani sono finalmente liberi, rilasciati in mare aperto dopo una vita di prigionia Hanno avuto una vita travagliata, in cattività, e si chiamano Rambo, Johnny e Rocky. Sono tre delfini indonesiani. Conosciamoli qui.«Li abbiamo persi ma siamo felici ed eccitati per il loro futuro». Questa storia, lunga una vita, inizia dalla fine. Una fine che sta segnando l'inizio della ...