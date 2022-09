Celtic-Real Madrid, Ancelotti: “Non mi aspettavo una prestazione così di Hazard. Benzema? Nulla di serio” (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo la vittoria per 0-3 arrivata in casa del Celtic, il tecnico Campione d’Europa col Real Madrid Carlo Ancelotti ha così commentato il risultato. Ecco le sue parole: “In un ambiente caldo come Celtic Park sapevamo che avremmo sofferto, ma sono soddisfatto della nostra prestazione, soprattutto nel secondo tempo perché abbiamo giocato molto bene. A volte le partite non vanno sempre nel modo desiderato, ma la squadra ha dimostrato di saper soffrire. Ho tolto Militao dopo il primo tempo perché non volevo sovraccaricarlo: non possiamo permetterci di portare i giocatori al limite. Hazard è molto felice e spero continui così. Non mi aspettavo una prestazione così buona da parte sua, però ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo la vittoria per 0-3 arrivata in casa del, il tecnico Campione d’Europa colCarlohacommentato il risultato. Ecco le sue parole: “In un ambiente caldo comePark sapevamo che avremmo sofferto, ma sono soddisfatto della nostra, soprattutto nel secondo tempo perché abbiamo giocato molto bene. A volte le partite non vanno sempre nel modo desiderato, ma la squadra ha dimostrato di saper soffrire. Ho tolto Militao dopo il primo tempo perché non volevo sovraccaricarlo: non possiamo permetterci di portare i giocatori al limite.è molto felice e spero continui. Non miunabuona da parte sua, però ...

