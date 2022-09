“Amici” torna dal 18 settembre: che fine farà Mattia Zenzola dopo l’infortunio? (Di martedì 6 settembre 2022) “Amici 22”in onda dal 18 settembre: che fine farà Mattia Zenzola? Il giovane ballerino latino americano, rimasto infortunato al piede durante la scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, si era dovuto ritirare dalla gara. Ai tempi, in cambio, Rimondo Todaro gli aveva promesso un nuovo banco per l’anno successivo. Ecco com’è andata a finire.



"Amici 22" a partire dal 18 settembre: che fine farà Mattia Zenzola? Il giovane ballerino latino americano, rimasto gravemente infortunato al piede durante la scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, era stato costretto a ritirarsi dalla gara. Ai tempi, d'altra parte, Rimondo Todaro gli aveva promesso un nuovo banco per

